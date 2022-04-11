إسرائيل/بعد أن طالب أيمن عودة العرب بترك صفوف الشرطة، أييليت شاكيد :"مكان أيمن عودة خارج الكنيست"

يائير غولان:""تصريحات عودة تعني أن القائمة المشتركة لا يمكنها الانضمام إلى الائتلاف الحكومي"

كتبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الإثنين،على موقع تويتر "أيمن عودة يحرض على كراهية دولة إسرائيل ومؤسساتها، لن نعقد صفقات معه، ومكانه خارج الكنيست" ورفضت شاكيد أي احتمال للتحالف مع القائمة المشتركة بعد تصريحاته الأخيرة.

ومن جهته قال نائب وزير الاقتصاد يائير غولان من حزب ميريتس اليساري إن "تصريحات عودة تعني أن القائمة المشتركة لا يمكنها الانضمام إلى الائتلاف الحكومي" واضاف" كانت هناك فرصة لتوسيع التمثيل العربي في الحكومة، لكن ما قاله يغلق الباب أمام هذا الموضوع".

وبدوره قال وزير الامن الداخلي عومير بار ليف، إن "أقوال عودة مستفزة وخطيرة وعديمة المسؤولية" مشيرا إلى أن "الشرطي العربي أمير خوري الذي قتل في بني براك هو بطل اسرائيلي ورمز للتعايش والاندماج".

وكان رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، قد طالب، أمس الأحد، العرب الإسرائيليين العاملين في قوات الأمن الإسرائيلية إلى ترك صفوفهم، مشددا على ألا ينضم أي شاب من العرب إلى قوى "الذل والكراهية والاحتلال ورفض عمليات التجنيد"، مذكرا أن "موقفنا التاريخي هو مع شعبنا من أجل قيام دولة فلسطين ووجود أعلام فلسطينية على جدران القدس "

وتشير التعليقات إلى تكهنات بأن الحكومة كانت تعول على القائمة المشتركة لاستعادة الأغلبية في الكنيست بعد انشقاق عضو الكنيست إديت سيلمان.

من جانبه رفض أيمن عودة الالتزام بالانضمام إلى أي اقتراح محتمل لحجب الثقة للإطاحة بالحكومة إذا كان ذلك يعني مساعدة زعيم المعارضة، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو.