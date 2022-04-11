الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا "لم تظهر الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق نووي"

خطيب زاده "لو كان من المقرر تجاوز الخطوط الحمراء لكان تم التوصل إلى الاتفاق في فيينا قبل عدة أشهر"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن بلاده لا تعرف ما إذا كانت ستتوصل إلى الاتفاق النووي أم لا، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

وقال خطيب زاده في مستهل مؤتمره الصحفي الاسبوعي، "لو كان من المقرر تجاوز الخطوط الحمراء لكان تم التوصل إلى الاتفاق في فيينا قبل عدة أشهر"، مردفا "لم نصل بعد إلى النقطة التي يظهر فيها الجانب الأمريكي أنه يفي بالتزاماته، تحاول أمريكا اضاعة طاقة ووقت الجميع للحفاظ على مكونات وعناصر الضغوط القصوى". حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف خطيب زاده، "المهم بالنسبة لنا هو المنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني من رفع العقوبات، العوائق التي وضعها الجانب الأمريكي تقلل من مصالح الشعب من الاتفاق النووي. نحن ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق جيد وإذا توصلنا الى ذلك، فسنتوجه بالتأكيد إلى فيينا"، مشددا على أن "جميع اجزاء وعناصر الضغوط القصوى يجب رفعها.

وحول موعد نهاية مفاوضات فيينا قال خطيب زاده: إن "المفاوضات بيننا و بين مجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي قد انتهت ولم تبق نقطة ما بيننا وبينهم وان ما بقي هو قرارات واشنطن والتي تجري حاليا عبر منسق المفاوضات، مضيفا "بعثنا آخر مبادراتنا وفور ما تستلم ايران و مجموعة "4+1" الرد سنتوجه الى فيينا جميعا".