إيران تعلن عن تعيين أحد كبار قادة فيلق قدس سفيرا جديدا لدى العراق

خطيب زاده "سيباشر عمله الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طهران خلال أيام"

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، تعيين أحد القادة الكبار في قوات فيلق القدس صادق حسين آل صادق، سفيرا جديدا لإيران لدى العراق وسيزاول مهام عمله قريبا، بدل المستشار السابق في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إيرج مسجدي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي الأسبوعي في طهران، إن السفير الجديد "سيباشر عمله الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طهران خلال أيام"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان سلفه السفير إيرج مسجدي مستشارا القائد السابق لفيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية مطلع عام 2020 في بغداد، وقد بدأ عمله سفيرا في بغداد في أبريل/نيسان 2017، خلفا لحسن دانائي فر، وكلاهما من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ويشار إلى أن مسجدي كان شاهدا على عدة توترات في العلاقة بين بغداد وطهران حيث استدعته الخارجية العراقية عدة مرات للاحتجاج بشأن عمليات إيرانية في البلاد على خلفية المواجهات الأمريكية الإيرانية التي كانت العراق ساحة لها.