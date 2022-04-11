الضفة الغربية: بعد سلسلة عمليات عدائية، الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 ناشطا مشتبها به

"القبض على8 مشتبه بهم وصادروا أربع مركبات وبندقيتين في بلدتي وفي بلدتي برقة والقليل ونشطاء من حماس في الخليل

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته اعتقلت، صباح اليوم الإثنين، 13 نشطا مشتبها في الضفة الغربية، في عملية "مكافحة الإرهاب" بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي(الشاباك).

وألقى جنود الجيش الإسرائيلي القبض على ثمانية مشتبه بهم وصادروا أربع مركبات وبندقيتين في بلدتي وفي بلدتي برقة والقليل، كما ألقى الجنود القبض على نشطاء حماس في موقعين في مدينة الخليل.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين من المشتبه بهم في بلدة العروب واثنين من المشتبه بهم في بلدتي برقين وميثالون.

وشهدت القوات الإسرائيلية أعمال شغب عنيفة في بلدة القليل، حيث قام المتظاهرون بإحراق الإطارات ورشق الجنود بالحجارة.

كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها لـ"مكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية وسط عمليات عدائية أودت بحياة 14 شخصا. وكان اثنان من المسلحين الفلسطينيين من منطقة جنين دخلا إسرائيل بشكل غير قانوني لتنفيذ هجماتهما في تل ابيب.