وزير الأمن الإسرائيلي حول موجة العمليات الأخيرة:"من وجهة نظرنا لا يوجد قيود على تفعيل القوة"

وزير الامن الاسرائيلي يقول انه تم تعزيز المنطقة بالكثير من القوات وسيتم بناء سياجين أمنيين جديدين

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم في مؤتمر صحافي إنه "لا يوجد من وجهة نظرنا قيود على تفعيل القوة، الأمر الوحيد الذي يملي علينا تفعيل القوة هو الحاجة العملياتية". وإضاف غانتس :"نحن نستغل الاستخبارات ايضا لاحتياجات هجومية بالاعتقالات، سواء كانت احباط حوادث يمكن أن تحدث، أو إن كانوا متأخرين نتيجة للتحقيقات التي تتطور نتيجة للاعتقالات المختلفة". جاء هذا بحسب النشر في القناة "13"

وقال وزير الأمن إنه في إطار الجهود الدفاعية" عززنا المنطقة بالكثير من القوات-في إسرائيل، في يهودا والسامرة والتماس، هذا الامر سيتواصل، نحن نبدأ بجهود هندسية لتحسين الوضع القائم على الأرض، وكما تعرفون بالتأكيد حصلنا أمس على قرار لدفع انشاء عائقين امنيين واحد في الشمال، وآخر في الجنوب، عمليات البناء ستبدأ بأقرب فرصة وسنحاول تحسين الوضع على طول التماس نفسه".

وأضاف غانتس:"نحن نبذل أقصى جهودنا للفصل بين السكان ومرتكبي الإرهاب وبين البيئات الجغرافية المختلفة، نحن نعرف أن في منطقة جنين يوجد الكثير من النشاط الارهابي، لذلك فإن المنطقة تخضع لنشاط شامل يشمل الاضرار الاقتصادية. في باقي المناطق نحن نتيح استمرار الحياة، العباة، استمرار جو العيد، الفكرة المنظمة هي التمييز بين السكان ومرتكبي الارهاب وبين المناطق، وسنحاول مواصلة العمل هكذا".

وتابع غانتس :"الى جانب ذلك، سنواصل تعزيز شرطة إسرائيل في الأعياد بحضور جنود والهدف هي بأن يتمكنوا من التدخل بكل حدث في غضون فترة قصيرة". وتطرق غانتس الى حادث مقتل مواطن إسرائيلي مريض نفسيا بعد محاولته سرقة سلاح جندية وقال "بالامس كان حادث مأساوي قائد وحدة بنيامين فهم ان الحديث يدور عن حادث عدائي وفي النهاية اتضح أنها مأساة. بسبب حدوث خطف سلاح، عمل بصورة صحيحة ، نريد أن يتواجد القدر الأكبر من القوات على الارض، لأنه في حال لم ننجخ لمنع هجوم يمكننا على الأقل وقفه بسرعة أكثر".