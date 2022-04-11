الفاتيكان: من الممكن أن يقوم البابا فرانسيس بزيارة إلى القدس في حزيران القادم

هدف زيارة البابا الى القدس هي لإجراء اجتماع مع رئيس الكنيسة الروسية كيريل الأول

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين في الفاتيكان بأن البابا فرنسيس من الممكن أن يزور القدس في يونيو/حزيران القادم. وذكر التقرير أن البابا من الممكن أن يمدد رحلته التي حددت إلى لبنان حتى يتمكن من الاجتماع في القدس مع كيريل الأول، بطريرك موسكو ورئيس الكنيسة الروسية.

سيكون هذا الاجتماع الثاني فقط بين الجانبين، الاجتماع السابق بين البابا ورئيس الكنيسة الروسية جرى في كوبا عام 2016، وكان الاجتماع الأول منذ الانقسام الكبير في المسيحية إلى فرعين شرقية وغربية عام 1054. الحديث يدور عن عملية تم فيها قطع الوحدة الكنسية بين المسيحية الكاثوليكية في الغرب وبين المسيحية الأرثوذكسية في الشرق، وتم تشكيل كنيستين منفصلتين.

ويشار الى أن البابا فرانسيس زار إسرائيل لأول مرة في أيار/مايو 2014، وكان البابا الرابع الذي يزور إسرائيل، زيارة البابا فرانسيس الى المنطقة في حينه شملت اجتماعات في الأردن وفي السلطة الفلسطينية.