رئيس الحكومة الاسرائيلية :"المشتركة لن تكون جزءا من الحكومة أو الائتلاف"

نفتالي بينيت يقول انه "فوجئ بالأزمة السياسية" لكنه تمكن من "السيطرة على القارب"

بعد أقل اسبوع من الضجة التي أثارتها استقالة عيديت سيلمان ، اجرى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مقابلة تلفزيونية مع القناة الاسرائيلية "12" تعهد خلالها أنه لن يكون تعاون مع القائمة المشتركة التي يرأسها النائب أيمن عودة :"لا في الحكومة ولا في الائتلاف- كل من هم اليوم في تحالف المهاجمين هم عودة مع ليكود سموتريش".

وقال إن الأزمة السياسية فاجئته لكنه تمكن من "السيطرة على القارب"، وقال إنه لا توجد حاجة لإجراء انتخابات حاليا وفي كتلة ’يمينا’ يوجد إجماع، كذلك أيضا بين باقي الأحزاب الأخرى في الائتلاف بأن الانتخابات هي كارثة ودائرة لا نهاية لها.

وردا على ادعاء "الليكود والمعارضة بأن الحكومة مشلولة وهي غير قادرة على العمل بالقضاء على العنف وموجة الهجمات" أجاب بينيت "إنه ولا مرة لم يكن مثل هذا المستوى من حرية العمل للجيش الإسرائيلي. عملية الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة هي دليل بأن القوات الأمنية تعمل بدون قيود في يهودا والسامرة" وبحسبه :"نتنياهو وافق على فتح قنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس وإنه هو من منع ذلك".