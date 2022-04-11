صحيفة عربية: وزيرا خارجية عُمان والعراق في زيارة إلى طهران

هدف الزيارة بحث استكمال آخر إجراءات صفقة تبادل السجناء والإفراج عن أرصدة إيرانية تبلغ 7 مليارات دولار مقابل

كشفت مصادر إيرانية مطلعة لموقع "العربي الجديد"، عن زيارة مرتقبة غدًا الثلاثاء لوزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على رأس وفد سياسي وأمني لإيران.

وبحسب المصادر فإن هدف الزيارة "بحث استكمال آخر إجراءات صفقة تبادل السجناء والإفراج عن أرصدة إيرانية تبلغ 7 مليارات دولار، مقابل أن تفرج إيران عن ثلاثة مواطنين يحملون جنسية مزدوجة، هم التاجر الإيراني الأميركي البريطاني مراد طاهباز، والمواطنان الإيرانيان الحاصلان على الجنسية الأميركية سيامك نمازي ووالده محمد باقر نمازي".

ومن المقرر ان تفرج الإدارة الأمريكية في وقت لاحق عن إيرانيين اعتقلوا بتهمة الإلتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران كما سنودع الأموال الإيرانية في حسابات للبنك المركزي الإيراني في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى ان عُمان وسويسرا تلعبان دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة على مدى العقود الأربعة الأخيرة.

ويتوقع في الوقت نفسه أن يحل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضيفًا على طهران . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، إن وزير خارجية العراق سيزور طهران على الأغلب نهاية الأسبوع الحالي.

وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد" عن أن زيارة وزير خارجية العراق أيضا تأتي "في صلب التحركات الإقليمية لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بينهما للوصول إلى حل للقضايا العالقة، والتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي".