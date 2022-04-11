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  • مصدر أمني رفيع: نشاط الجيش الإسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية يفشل معدل عمليتين عدائيتين يوميًا

مصدر أمني رفيع: نشاط الجيش الإسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية يفشل معدل عمليتين عدائيتين يوميًا

i24news

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مداهمة لقوات الأمن الإسرائيلية في قرية يعبد الفلسطينية بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية ، 10 أبريل 2022
IDF Spokespersonمداهمة لقوات الأمن الإسرائيلية في قرية يعبد الفلسطينية بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية ، 10 أبريل 2022

أمر كوخافي بتوجيه جميع الوحدات الهندسية المنتشرة في أكثر من موقع للعمل في الجدار الأمني بغية سد كافة الثغرات

أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع مساء (الاثنين) بناء على معطيات عملياتية بأن الجيش الاسرائيلي يحبط في الواقع كل يوم اعتداءين محتملين من خلال نشاطه اليومي في مناطق الضفة الغربية. وأضاف أن كافة العمليات لا سيما في منطقة جنين وشمال الضفة، تبطل على وجه التأكيد محاولات اعتداء مزودة بالأسلحة وجاهزة للإنطلاق، بحسب النشر في حدشوت 13. 

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وكان رئيس الأركان أفيف كوخافي قد أمر بتوجيه جميع الوحدات الهندسية المنتشرة في أكثر من موقع للعمل في الجدار الأمني بغية سد كافة الثغرات التي تمكن منفذي العمليات وغيرهم من الفلسطينيين من اجتياز الجدار دون رقابة. وبدأ الجيش الإسرائيلي في إصلاح الثغرات في السياج لأول مرة منذ سنوات، بدايةً في منطقة جنين بهدف التضييق على المتسللين الراغبين في العمل داخل إسرائيل وأولئك الذين ينوون تنفيذ عمليات عدائية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد السبت الفائت، أنه سيتم إرسال ثلاث سرايا عسكرية أخرى لتعزيز العمليات الأمنية في منطقة التماس الحدودية على طول الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، فضلاً عن تقديم وزير الأمن بيني غانتس طلبًا بموافقة الحكومة على تمكين السياج الحدودي بتكلفة 360 مليون شيكل.