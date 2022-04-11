تقرير: إسرائيل تسعى لزيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون رخصة سلاح

حاليا يوجد في اسرائيل 150 الف مواطن مسلح، وعملية الحصول تشوبها الكثير من البيروقراطية

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن السلطات الإسرائيلية تدرس توسيع امكانية الحصول على رخصة سلاح، وذكرت أنه خلال المناقشات الأمنية التي جرت خلال الأيام الماضية، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت من وزارة الأمن الداخلي دراسة كيف من الممكن زيادة عدد المواطنين المسلحين، وأحد الاقتراحات المدروسة حاليا هي تسهيل معايير الحصول على رخصة سلاح.

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل لهيئة البث الرسمية "كان" إنه يتم دراسة سلسلة من الأفكار حول الموضوع، وسيتم عرضها أمام المستوى السياسي لاحقا، في النقاش الذي أجري يوم السبت الماضي على سبيل المثال، اقترح بينيت لتشغيل أو استخدام حراس في المدارس خلال ساعات الليل أيضا.

وذكر التقرير أنه بعد عملية "بني براك" قال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية للوزراء أنه يتم دراسة امكانية التسهيل بإعطاء رخص السلاح، وذكر أن إجراءات تقديم طلب الحصول على سلاح سهلة نسبيا وكذلك معايير الطلب واسعة نسبيا ، الأمر الذي يسبب كثرة لعدد الطلبات- ولذلك يتم دراسة إمكانية تسهيل البيروقراطية للأشخاص الذين يمتلكون المهارات وخلفية مناسبة بالحصول على السلاح واضافة صعوبة معينة على الأشخاص الذين لا يمتلكون المهارات، وبحسب هذا المسؤول يوجد في إسرائيل حاليا 150 ألف مواطن يمتلك رخصة سلاح.

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت طلب قبل أسبوعين من المواطنين المسلحين أن يحملوا أسلحتهم هذه الفترة حتى يقوموا بإحباط الهجمات.