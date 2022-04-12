لبنان: مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين إثر انفجار في صيدا قرب مكتب تابع لحركة أمل

"سمع دوي الانفجار قرب مكتب تابع لحركة أمل في صيدا و أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين"

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر انفجار وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في صيدا بجنوب لبنان، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله: إن" دوي انفجار سمع قرب مكتب تابع لحركة أمل في صيدا بجنوب لبنان، مضيفا أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار الذي وقع بجنوب لبنان ناتج عن مخلفات حرب، وحدث داخل مخزن أسلحة قرب مبنى بلدية بنعفول.