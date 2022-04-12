إسرائيل: إصابة شرطي بجروح طفيفة جراء تعرضه لمحاولة طعن وتحييد المنفذ في اشكلون

وقع الحادث عندما كان ضابط الشرطة يحقق مع الشخص الذي كان يعمل في موقع بناء، والذي كان يتصرف بشكل مريب

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن شرطيا أصيب بجروح طفيفة في محاولة طعن من طرف فلسطيني (من الخليل حولي 40 عاما) وقع في اشكلون جنوب إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء وتحييد المنفذ.

وبحسب بيان الشرطة "وقع الحادث عندما كان ضابط الشرطة يحقق مع الشخص الذي كان يعمل في موقع بناء، والذي كان يتصرف بشكل مريب، وأثناء التفتيش أخرج الرجل (من الخيليل حولي 40 عاما) سكينًا وطعن الشرطي، وتمكن الضابط تمكن من إخراج مسدسه وتحييده على الفور، في ما تم إجلاء الضابط في حالة خفيفة إلى مستشفى برزيلاي"

ووصل قائد لواء الجنوب، المراقب بيرتس عمار، وقائد منطقة لخيش، الرقيب باراك مردخاي، إلى موقع الهجوم، حيث أجروا تقييما للوضع.

وفي السياق ووقع تبادل لإطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء في جنين، حيث أطلق فلسطينيون النار على قوات الجيش الإسرائيلي التي جاءت لاعتقال عائلة منفذ عملية تل ابيب، الذين ردوا بإطلاق النار بعد ذلك.، مع اعتقال 11 فلسطينيا.