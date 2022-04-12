العاهل الأردني يعرض على الرئيس الإسرائيلي إنشاء مستودع إقليمي للقمح والغذاء يشمل الفلسطينيين

عرض العاهل الأردني مبادرة غير مسبوقة للتعاون الإقليمي في موضوع الأمن الغذائي لا سيما أن الأمر بات ملحًا

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" الثلاثاء عن اقتراح للعاهل الأردني عبد الله الثاني شارك به رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال زيارته الأخيرة لعمان، حول إنشاء مستودع مشترك للقمح والمنتجات الغذائية يشمل الفلسطينيين، على خلفية الحرب المستعرة في أوكرانيا.

وعرض العاهل الأردني مبادرة غير مسبوقة للتعاون الإقليمي في موضوع الأمن الغذائي لا سيما أن الأمر بات ملحًا بصورة خاصة نظرًا لاستمرار الحرب بين أكبر موردتين للقمح والغذاء على مستوى العالم. وتتطرق مبادرة الملك التي ما زالت فكرة إلى إنشاء خزان مشترك من منتجات الغذاء والقمح، يمكن لأي بلد متضرر الاستفادة منه. وأفيد بشكل صريح أن إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيين أيضًا مدعوون للمشاركة في التعاون المذكور.

ولم تتضح بعد الجدوى من إقامة هذا المشروع ناهيك عن آليات تنفيذه بالرغم من اتفاق مبدئي كشفت عنه مصادر عربية حول أهمية هذه المبادرة على المدى البعيد ومن هنا تم طرحها أمام الرئيس هرتسوغ. من جهة أخرى، صرح مكتب هرتسوغ رداً على النشر إنه لا يعتزم التعليق على المحتوى الذي يتم طرحه في الجلسات المغلقة.

ووصل الرئيس هرتسوغ الى عمان نهاية آذار بعد دعوة تلقاها من العاهل الاردني عبد الله الثاني، وسبق للجانبين أن اجتمعا في الماضي سرًا، لكنها كانت الزيارة الرئاسية العلنية الأولى للرئيس الاسرائيلي، ونشر الديوان الملكي في عمان ومقر الرئيس الاسرائيلي أمس بيانا حول الزيارة المخطط لها.