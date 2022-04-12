مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 10 مليارات يورو خلال عام 2021

اشترت اوروبا 41 في المئة من الإجمالي واشترت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 34 في المئة، تليها أمريكا الشمالية 12

أفادت بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية وصلت إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2021 حيث ارتفعت الصادرات الدفاعية من 8.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 11.3 مليار دولار في عام 2021. وكان الارتفاع السابق في عام 2017، 9.2 مليار دولار.

وقالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي، المعروفة باسم سبات، إن "الصادرات الدفاعية الإسرائيلية وصلت إلى أرقام مضاعفة للمرة الأولى، لتصل إلى زيادة بنسبة 55 بالمئة في غضون عامين"،

ومن جهته وقال رئيس مديرية التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الأمن الإسرائيلية يائير كولاس، للصحفيين أمس الإثنين، إن"الطلب على المنتجات الدفاعية الإسرائيلية قد ارتفع في العام الماضي، مما تجلى في الزيادة الحادة في المعاملات بين الدول، من بين أمور أخرى". وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

وكانت أوروبا أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية، حيث اشترت 41 في المئة من إجمالي الصادرات، واشترت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 34 في المئة، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 12 في المئة.

وشكلت البلدان بموجب اتفاقات أبراهام، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين 7 في المئة من البضائع الدفاعية، أخيرًا اشترت كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية 3 في المئة.

وقال كولاس ، وفقًا لـ "بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات أبراهام يخلق طلبًا كبيرًا على الأنظمة التكنولوجية المتطورة في إسرائيل".

وكان الجزء الأكبر من الصادرات، بنسبة 20 في المئة، الصواريخ والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، تليها خدمات التدريب بنسبة 15 في المئة.