انتشر مقاتلون من كتيبة جولاني وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود صباح اليوم في مدينة جنين والقرى المجاورة

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش نفذت ليلة الأمس وصباح اليوم الثلاثاء، في إطار عملية "كاسر الأمواج" اعتقالات واسعة النطاق طالت خمسة وعشرين شخصًا مشتبهاً بهم بالضلوع بشكل أو بآخر بتنفيذ عمليات عدائية، وتم في بعض الحالات إلحاق الأذى ببعض المسلحين خلال عمليات أمنية متواصلة ليلاً ونهارًا في أنحاء الضفة الغربية.

وأفاد الناطق أنه تم التعاون بين عناصر من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود في مهمة تنفيذ الاعتقالات في عدد من المناطق، منها قرى زيتا واليامون وبلاطة (نابلس) والخضر وبيت كحيل وقرية عزون عتمة وكلها في الضفة الغربية.

وخرج مقاتلو لواء الكوماندوز، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية اعتقالات موسعة في قرية زيتا في منطقة لواء منشيه الإقليمي، وعثر المقاتلون على أسلحة واعتقلوا مطلوبين للاشتباه في قيامهم بتسهيل أنشطة عدائية.

وفي الوقت نفسه، انتشر مقاتلون من كتيبة جولاني وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود صباح اليوم في مدينة جنين والقرى المجاورة. وأثناء العملية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مسلحين شوهدوا يلقون المتفجرات باتجاه القوات، إضافة إلى استهداف مسلحين آخرين جمعت حولهم معلومات استخباراتية. وأضاف الناطق أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش.

كما انتشرت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي ضمن كتائب عسكرية إقليمية أخرى على امتداد الضفة الغربية واعتقلت مطلوبين من بينهم المتهم بتدمير قبر النبي يوسف، والذي توصل إلى اعتقاله مقاتلون من وحدة خروب ووحدة المتجولين الخاصة في الضفة الغربية بمدينة نابلس.

يشار إلى أنه تم تحويل المطلوبين للتحقيق في مركز الشرطة العسكرية، إضافة إلى الأسلحة التي تم العثور عليها خلال العمليات.