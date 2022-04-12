تقرير: تحديث معبر إيريز الحدودي مع غزة للسماح بدخول سلس لنحو 10.000 عامل فلسطيني يوميا إلى إسرائيل

يعيش القطاع الغزي حالة من الحصار المحكم التي ساهمت سياسات حماس بفرضه منذ أن أطاحت بمنظمة فتح

أقر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس "إجراء خطوة غير مسبوقة لتصحيح الغبن بحق العمال الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يدفعون ثمن العمليات العدائية التي تنطلق من غزة بأرزاقهم من خلال تأمين عبور سلس وسريع للعمال والمزارعين الذين أظهروا وفق المعطيات الأخيرة نسج علاقات مميزة مع مواقع عملهم داخل إسرائيل".

ويشير التقرير في واينت إلى أن وزير الأمن بادر بدعم من الجيش الإسرائيلي، وحتى من جهاز الأمن العام الذي اقتنع بعد سنوات طويلة من الرفض، بتحديث معبر إيريز، وهو منفذ أهل القطاع إلى إسرائيل، على نحو يسمح بمرور سلس لحوالي 10.000 عامل يوميًا، فضلاً عن 20.000 آخرين يدخلون إسرائيل للعمل طيلة الأسبوع.

ويعيش القطاع الغزي حالة من الحصار المحكم التي ساهمت سياسات الحركة بفرضه منذ أن أطاحت بمنظمة فتح من مراكز نفوذها قبل نحو 15 عامًا. بيد أن الحكومة الإسرائيلية باشرت بإطلاق تجربة سمحت من خلالها لنحو 3 آلاف فلسطيني بالخروج من القطاع أيام الآحاد فضلاً عن المئات في سائر أيام الأسبوع.

هذا الأسبوع، سجل معبر إيرز حضورًا لافتًا لأمهات في مقتبل العمر عائدات إلى قطاع غزة مع أبنائهن الصغار بعد زيارة إنسانية أو عمل في إسرائيل، والابتسامة تعلو وجوههن وسط مرورهن من أمام اللافتة الأسطورية من زمن الثمانينيات، التي كُتب عليها "قاعة الدخول إلى غزة"، وهن يحملن سلالًا ممتلئة بمنتجات إسرائيلية.

ويأمل أولئك الذين تمكنوا من عبور الحدود في الآونة الأخيرة ألا يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق. ففي الوقت الذي لا يزيد فيه الأجر اليومي للعمال في غزة خصوصًا الشباب منهم بين 30 إلى 50 شيكل فإنهم في إسرائيل يستطيعون الحصول على حوالي 200 شيكل في اليوم على الأقل، ونحو 500-400 شيكل بحال كانون مهنيين في البناء والزراعة.

وتدرك الأوساط الأمنية في إسرائيل أن العمال الغزيين يعيلون أسرًا مكونة من 10 إلى عشرين فردًا، وقد قررت الحكومة الأسبوع الماضي مضاعفة عدد التصاريح إلى ما يقرب من 20000 عامل، وهو الأمر الذي سيشق تاريخًا جديدًا ورمزيًا للممر الذي كان مهجورًا تمامًا.