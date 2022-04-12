الجيش الاسرائيلي يبدأ بإغلاق الثغرات بالسياج الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية

الحكومة الاسرائيلية كانت خصصت مئات ملايين الشواقل لعملية تصليح السياج الأمني

بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم في عملية لإغلاق الثغرات في السياج الحدودي شمالي الضفة الغربية، وسيتم تعزيز القوات في منطقة خط التماس مع كتيبتين من المقاتلين، جنود من وحدات هندسية ومعدات تقنية ثقيلة لإغلاق السياج، وسيشرف على العملية ضابط هندسة رئيسي وذلك حتى يتم إقامة الجدار الفاصل.

هذا وقرر الجيش الإسرائيلي عدم انتظار ميزانية مئات ملايين الشواقل الإضافية لتصليح خط التماس من إجل الخروج إلى عملية هندسية واسعة جدا، يشارك بها وحدتين هندسيتين وقوات المعدات الميكانيكية الهندسية الثقيلة. هناك تشديد أساسي على وحدة مناشيه وأيضا في وحدة أفرايم.

وبحسب النشر في موقع "والا" إوضح مسؤولون أمنيون أن الفلسطينيين تمكنوا من إلحاق ضرر بالعناصر الأمنية التي تم تصليحها خلال الأسابيع الأخيرة وقالوا :"يقومون بإطلاق نار في الهواء فيما تقوم خلايا من الارهابيين بالركض نحو السياج وتقوم بتمزيقه. في جزء من الأماكن يدمرون البنية التحتية بالكامل ويتيحون دخول مركبات. لهناك أيضا الجيش الإسرائيلي سيستخدم الجرافات لكنه أيضا سيضع كمائن في أماكن مختارة لإحباط عملية هدم خط التماس وعبور مقيمين غير قانونيين