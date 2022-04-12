وزارة العدل الإسرائيلية توافق على ربط البؤر الاستيطانية غير القانونية بالكهرباء

سينتقل إلى وزارة الأمن الإسرائيلية للحصول على تصريح وتحديد معايير المنازل التي سيتم ربطها بالكهرباء

وافقت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على ربط بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بالكهرباء، وهي خطوة مثيرة للجدل كانت أحد مطالب عضو الكنيست نير أورباخ من يمينا الأسبوع الماضي.

ووفقا لقرار صادر عن نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية كارميت يوليس، فإن القرار سينتقل إلى وزارة الأمن الإسرائيلية للحصول على تصريح وتحديد معايير المنازل التي سيتم ربطها بالكهرباء، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وفي نفس السياق، أكد مصدر مقرب من وزير العدل الإسرائيلي، انه " ستتم ايضا موافقة مماثلة لربط المنازل الفلسطينية بشبكة الكهرباء في منطقة C بالضفة الغربية مخطط لها في المستقبل، ولكن ليس كجزء من الجهد الحالي".

وبحسب موقع "والا" سيجري في وزارة الأمن عملية لتحديد المعايير لتوصيل البؤر الاستيطانية والبلدات خصوصا، وفي هذه المرحلة سيتم صياغة قائمة البلدات، والتي سيتم عرضها لاحقا على وزارة القضاء للمصادقة النهائية.