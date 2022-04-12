وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بلاده مستعدة لإطلاق حملة أمنية أوسع لكبح جماح العمليات المسلحة

أضاف عومر بارليف، أن "إسرائيل وقوات الأمن التابعة لها ستلاحق المتطرفين في كل مكان ليلا نهار"

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتردد في اطلاق حملة أمنية أوسع إذا اقتضت الضرورة لكبح جماح العمليات المسلحة، مضيفا أن "رجال الشرطة يقفون سدا مانعا في وجه التطرف واحيانا يدفعون ثمن حياتهم وسلامتهم في دفاعهم عن المواطنين".

وأضاف عومر بارليف، أن "إسرائيل وقوات الأمن التابعة لها ستلاحق المتطرفين في كل مكان ليلا نهار"، مشددا "ليعلم كل من يحاول المساس بنا أنه سيتحمل عواقب وخيمة". حسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية.

وأردف عومر بارليف، "سنواصل مكافحة التطرف بقبضة حازمة، ولن نتردد في الشروع في عمليات عسكرية أكثر اتساعا في جنين وحيثما كان هناك بؤر لمثل هذه العمليات".

وفي نفس السياق، قام الجيش الإسرائيلي، بإرسال كتيبتين أخريين الى منطقة خط التماس اليوم لحماية القائمين على سد الثغرات في السياج الأمني الفاصل وبناء سور على امتداد السياج تنفيذا لقرار الحكومة بهذا الشأن .

يشار إلى أن إسرائيل تعرضت منذ 22 مارس / آذار لأربعة هجمات كبيرة ، نفذ الهجومان الأولان من قبل مواطنين عرب مرتبطين بتنظيم داعش وآخر هجومين نفذهما فلسطينيون من قطاع جنين.