الشاباك يؤكد:"الكأس التي أرسلت من السفارة الصينية لمكتب أحد الوزراء لا تحتوي على جهاز تنصت"

السفارة الصينية نفت في بيان سابق لها وجود أي جهاز تنصت بالكأس التي ارسلت كهدية بمناسبة عيد الفصح

أعلن الشاباك الإسرائيلي بعد ورود الأنباء حول العثور على مكون يشتبه بأنه جهاز تنصت في كؤوس أرسلت الى وزارة حكومية، إنه بعد الفحص الذي أجراه الخبراء التقنيون اتضح أن الحديث يدور عن "مركب مخصص للحفاظ على الفراغ في جوانب كأس المشروب والحفاظ على الحرارة لفترة طويلة".

ويشار إلى أن جهاز الشاباك بدأ صباح اليوم بالتحقيق حول شبهات لجهاز تنصت تم دسه في كؤوس شراب بعثت إلى وزراء الحكومة بمناسبة عيد الفصح من قبل السفارة الصينية، كجزء من رزمة تشمل حلويات وشوكلاطه وكأس شراب للمشروبات الساخنة.

ووفقا للتفاصيل، تم تمييز المركب المشتبه خلال عملية فحص عادية قام بها رجال الأمن، والذين أكدوا أنهم يفحصون إن كان يدور الحديث عن جهاز تنصت، بعد الحدث، صدرت تعليمات بجمع كافة الكؤوس التي أرسلت من السفارة الصينية الى الوزارات الحكومية، وانه لا توجد نية لإعادتها إلى الوزراء.

وعقبت السفارة الصينية على ما جرى وقالت:"كجزء من ممارسة معتادة بمناسبة الأعياد، بعثت السفارة الصينية هدية عيد للوزراء الإسرائيليين للتعبير عن علاقة الصداقة بيننا. الى جانب ذلك، انتبهنا أن الاعلام الاسرائيلي نشر شائعات بأن كؤوس الشراب تحتوي على ’مركب مشبوه’. في الواقع، الحديث يدور عن جهاز استقبال كهربائي، يمكن ايجاده بأي كأس, التقارير كانت تهدف بإلحاق الضرر بالعلاقات بين الصين وإسرائيل وتشويه صورة الصين بين الجمهور".