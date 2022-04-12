الشرطة الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى استعدادا لعيد الفصح والجمعة الثانية من رمضان

خلال فترة عيد الفصح سيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية في انحاء إسرائيل

الجهاز الأمني الاسرائيلي في حالة تأهب قصوى استعدادا لعيد الفصح وصلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الحرم القدس، وذكر موقع "واينت" الاخباري إنه سيتم نشر ألاف من رجال الشرطة والجنود الجمعة القادمة في الشوارع وفي أماكن أخرى في البلاد للحفاظ على أمان الجمهور، وصرح الضابط شلومي طولدينو رئيس قسم العمليات في جهاز الشرطة لموقع "واينت" انه :"توجد تحذيرات عامة حول النية لتنفيذ هجمات في إسرائيل والضفة الغربية".

وقال المسؤول في جهاز الشرطة إن الجيش والشرطة سيعملون على منع تسلل المقيمين الغير شرعيين من خلال الثغرات في السياج الفاصل، الى جانب دمج جمع معلومات استخباراتية من جانب جهاز الأمن العام -الشاباك لمنع وقوع هجمات. وقال المسؤول ان فرضية الشرطة تستند انه في كل لحظة هذه الايام يمكن ان يحدث الهجوم القادم.

ولفت المسؤول الأمني أن التجهيزات يوم الجمعة القادم التي تتزامن مع عيد الفصح وصلاة الجمعة الثانية، ستتركز عمليا على مدينة القدس لكونها "مركز حساس ومتفجر في كل لحظة يمكن أن يشعل دولة اسرائيل والضفة الغربية، كل حدث في القدس يمكن أن يؤثر على غزة ، الضفة الغربية والمدن المختلطة في اسرائيل مثل ما حدث في ’حارس الأسوار’ العام الماضي".

وأشار المسؤول الى ان "في حال وجود معلومات ملموسة عن هجوم، الشاباك والقوات الخاصة تعمل على احباطه بسرعة، يوجد لدينا عمل استخباراتي مشترك مع الشاباك. نحن نعمل على رصد كل إشارة او تلميح في مواقع التواصل الاجتماعي لعملية أو تحريض، لدينا تقديرات انه في كل لحظة يمكن ان تحدث عملية في مناطق المدن"

ولفت المسؤول الى أن جهاز الدراجات النارية التابع للشرطة تم توجيهه الى مراكز المدن حتى يتمكن من تقديم استجابة فورية وسريعة في حال حدوث هجوم،ولفت قائد الشرطة ان حالة التأهب القصوى ستتواصل طيلة أيام عيد الفصح وسيتم نشر ما بين 7000 حتى 8000 من العناصر الأمنية من رجال شرطة وجنود.