المرشد الأعلى في إيران: محادثات النووي "تسير على ما يرام ولا يجب أن يكون مستقبل البلاد مرتبطاً بنجاح المفاوضات"

قال خامنئي، إنّ "مستقبل إيران يجب ألا يكون مرتبطاً بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها"

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية "تسير على ما يرام".

وقال خامنئي خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعاً مع كبار المسؤولين في البلاد، في طهران، إنّ "مستقبل إيران يجب ألا يكون مرتبطاً بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها"، مشيرا إلى أنّ أميركا "نكثت بالعهد في الاتفاق النووي، وقد وصلت إلى طريق مسدود في المحادثات".

واعتبر خامنئي أنّ "الوفد الإيراني المفاوض قاوم حتى الآن أمام تسلط الطرف الآخر وسيستمر في ذلك".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أكّد أمس الإثنين، أنّ "هناك أكثر من موضوع عالق في محادثات فيينا"، مشدداً على أنّ "فرصة الوصول إلى اتفاق نووي في فيينا لن تبقى إلى الأبد"، مضيفا أنّ أهمّ المواضيع العالقة هي: "إلغاء سياسات الضغط الأقصى على إيران لإتاحة المجال لحصول الشعب الإيراني على مصالحه الاقتصادية"، مردفا أنّ هذا الموضوع "ينتظر اتخاذ قرار من الولايات المتحدة".

ومن جانبها، كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس الإثنين، أنه "لا اختراق بشأن الاتفاق النووي مع طهران أو الإفراج عن معتقلين أمريكيين في إيران"، مضيفة أن "معلومات حول الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة غير صحيحة"، مشيرة إلى "الاستمرار في التفاوض مع إيران لإطلاق سراح الرهائن".