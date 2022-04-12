بعد عملية بئر السبع: رئيس الشاباك يجتمع مع رؤساء السلطات المحلية البدوية

رئيس الشاباك حذر رؤساء السلطات البدوية من انتشار أفكار داعش وان الجهاز سيعمل بأقصى قوته ضد هذا

أفادت القناة الإسرائيلية "13" مساء اليوم أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس بلدية بئر السبع روبك دنيلوفتش ورؤساء السلطات البدوية في النقب، وذلك على خلفية الهجوم القاتل الذي تبناه تنظيم داعش واسفر عن مقتل 4 اسرائيليين والمخاوف من وقوع هجمات مشابهة.

رئيس جهاز الشاباك قال لرؤساء السلطات المحلية إن الحركة الملهمة لأفكار داعش يمكن أن تتوقف الآن، بالضبط كما توقفت في انتفاضة العمليات الفردية عام 2016، وإن الشاباك سيضاعف أكثر وأكثر نشاطاته المناهضة لها في النقب. وشدد الشاباك على أن الغالبية العظمى من المواطنين البدو يعارضون مثل هذه الأفكار ويكرهونها، لكنه حذر رؤساء السلطات البدو من انتشار أفكار داعش وقال إن جهاز الأمن سيعمل بأقصى قوته ضد كل من يقوم بذلك.

وحصل بار على دعم رؤساء السلطات المحلية البدوية وصرح أحدهم للقناة "قلنا لرئيس الشاباك، قوموا بتفعيل جميع قدراتكم، جميع تقنياتكم لمحاربة ظاهرة السلاح الغير شرعي". وإضاف رئيس بلدية بئر السبع دنيلوفيتش "في حملتنا لاستعادة الحكم وإعادة الأمان الشخصي للمواطنين في النقب من المهم أن يتم تسخير كافة الأجهزة الأمنية وأن تعمل بإصرار".