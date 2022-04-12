تقرير:الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منعت 20 هجوما خلال أسبوعين

يأتي هذا بفضل الاعتقالات الوقائية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الاسرائيلية في الضفة الغربية

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه بموجب تقديرات لمسؤولين أمنيين، نجحت الاعتقالات الوقائية التي وجهها جهاز الأمن العام-الشاباك في الأسبوعين الماضيين بمنع أكثر من 20 هجوم داخل إسرائيل.

وذكر التقرير أن أنشطة الأجهزة الأمنية، بشكل أساسي في الضفة الغربية، تنفذ في القرى الفلسطينية التي لم يكن فيها خلال السنوات الأخيرة نشاط كبير للجيش الإسرائيلي، وتم خلالها مصادرة وسائل قتالية، عبوات ناسفة، وتم خلالها اعتقال مشتبهين.

ونتيجة لتعزيز كبير لخط التماس، تم تصليح السياج الفاصل ووضوع مئات المقاتلين، ويجري الجهاز الأمني أيضا استعدادته إمكانياته بأن تكون هناك محاولات لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية قبل الأعياد.

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أجرى اليوم جولة على طول الجدار الفاصل في الضفة الغربية وقال :"الى جانب الأنشطة الاستخباراتية في الهجوم والدفاع- نحن ندفع حلولا تتيح إدخال عشرات آلاف العمال الاضافيين الى إسرائيل بصورة منظمة".

وأشار غانتس إلى أنه أمر جميع الأجهزة لتجهيز خطة تشمل ملائمة الأجيال، التشخيص الأمن ورفع مستوى المعابر نفسها."على المدى الطويل-هذا سيحسن الأمن وسيحسن أيضا الاقتصاد الإسرائيلي وأيضا الاقتصاد الفلسطيني. نحن سنواصل مكافحة الإرهاب وسنهتم بالاقتصاد".