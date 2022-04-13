إسرائيل توجه تحذيرا لمواطنيها الذين ينوون السفر إلى سيناء في عيد الفصح

وزارة الخارجية الإسرائيلية تنشر تحذيرا للمواطنين الذين ينوون السفر إلى سيناء خلال عطلة عيد الفصح القادم

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الثلاثاء تحذيرا للإسرائيليين الذين ينوون السفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح والتي تبدأ يوم الجمعة القادم، وأشارت الوزارة إلى أنه توجد على الإسرائيليين الذين سيدخلون الى شبه الجزيرة أهمية لمعرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي قبل خروجهم من إسرائيل.

كما حذرت الوزراة من أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء، وطالب التحذير بأن يطلعوا جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم الى هناك.

وشدد البيان الصادر بحسب النشر في ’معاريف’ أنه :"على ضوء الارتفاع المتوقع بسفر سياح إسرائيليين الى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، وعلى ضوء الارتفاع بالفترة الأخيرة في الحالات التي يتورط بها إسرائيليون في مأزق مع السلطات في سيناء بسبب عدم الامتثال إلى القوانين المحلية، أنها من مسؤولية المواطن الذي يخرج الى شبه الجزيرة الحفاظ والامتثال لتعليمات سلطات القانون والتعامل بإحترام مع الجمهور والسلطات في المكان".

وأشار البيان إلى أنه في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية. كما أشار بيان وزارة الخارجية أنه يجب أن يتم فحص الحقائب جيدا قبل السفر الى الخارج لتجنب العثور على أسلحة أو مواد محظورة أخرى يعتبر إدخالها "مخالفة في دول العالم ويمكن أن يؤدي الأمر الى اعتقال، محاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين"