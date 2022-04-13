الضفة الغربية:إنطلاق عملية ترميم قبر يوسف بعد أيام من تخريبه

انطلقت عملية الترميمات اليوم بعد أيام من تخريب الموقع الديني قرب نابلس في الضفة الغربية

تحت حماية القوات الإسرائيلية ، بدأ المجلس الإقليمي السامرة اليوم الأربعاء، أعمال الترميم في قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بحضور فرقة يهودا والسامرة.

وقال رئيس مجلس السامرة الإقليمي، يوسي دغان، إنه "يوم تاريخي يعيد الشرف القومي لدولة إسرائيل". مضيفا "أهنئ طاقم الترميم المتفانين على ترميم الضريح، وأدعو شعب إسرائيل إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في السامرة وقبر يوسف". ويشار الى أن مجلس السامرة الاقليمي يقدم خدماته لـ34 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشمل أعمال الترميم إعادة بناء أجزاء النصب الحجري لمقبرة يوسف بالإضافة إلى ذلك ، يقوم الفريق بإعادة طلاء جدران المقبرة التي اسودت بعد الحريق، وإزالة الشظايا والأنقاض وإصلاح نوافذ الموقع ونظام المياه، وإعادة تركيب النظام الكهربائي في مكانه.

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هذا وقد شهدت بعض المناطق من الضفة الغربية، وخاصةً في شمالها وجنوبها، صباح اليوم الأربعاء، مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث تم اعتقال ما لا يقل 13 فلسطينيا من مدن وأحياء وبلدات وقرى متفرقة.

وكانت مجموعة من الفلسطينيين قامت بإلحاق اضرارا جسيمة الأحد الماضي، في قبر يوسف في نابلس، وتم تحطيم شاهد القبر والقاء زجاجة حارقة في المكان، وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريقهم.

ومن جانبه، كان الجيش الاسرائيلي، قد أعلن الإثنين الماضي، بأن يهوديين اسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف هاسيديك، أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.