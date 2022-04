الضفة الغربية:إنطلاق عملية ترميم قبر يوسف بعد أيام من تخريبه

تحت حماية القوات الإسرائيلية ، بدأ المجلس الإقليمي السامرة اليوم الأربعاء، أعمال الترميم في قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، وذلك بحضور فرقة يهودا والسامرة.

وقال رئيس مجلس السامرة الإقليمي، يوسي دغان، إنه "يوم تاريخي يعيد الشرف القومي لدولة إسرائيل". مضيفا "أهنئ طاقم الترميم المتفانين على ترميم الضريح، وأدعو شعب إسرائيل إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في السامرة وقبر يوسف". ويشار الى أن مجلس السامرة الاقليمي يقدم خدماته لـ34 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشمل أعمال الترميم إعادة بناء أجزاء النصب الحجري لمقبرة يوسف بالإضافة إلى ذلك ، يقوم الفريق بإعادة طلاء جدران المقبرة التي اسودت بعد الحريق، وإزالة الشظايا والأنقاض وإصلاح نوافذ الموقع ونظام المياه، وإعادة تركيب النظام الكهربائي في مكانه.