حملة الاعتقالات شملت اربع مدن كبيرة في الضفة الغربية وهي :جنين، طولكرم، قلقيلية، ونابلس

أعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم أن قواته نفذت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والتي جرت في جنين، طولكم ، قلقيلية ونابلس، بالإضافة إلى المدن الكبيرة نفذت الحملة في عدد من القرى وهي :عوريف، قباطية، بيتا، اللبن الشرقية، سنجل وجبع.

وذكر البيان أن قوة كبيرة من المستعربين قامت باعتقال ناشط في "خلية للجهاد الاسلامي" ذكر البيان إنها من جامعة النجاح وذلك بعد مداهمة منزله في قباطية، وخلال العملية تم إطلاق نار تجاه القوات الإسرائيلية, ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن مقتل محمد حسن عساف (34 عاما) من قرية كفر لاقف في قلقيلية وأصابة 17 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قرب قبر يوسف في نابلس، وذلك بعد دخول قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي الى الموقع لمرافقة المجموعة الاسرائيلية التي جاءت لترميم القبر الذي تم تخريبه الاحد من قبل فلسطينيين.

أيضا خلال ساعات الليل اندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الخليل، أسفرت عن اصابة شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي بعد القاءه قنبلة حارقة تجاه عناصر الجيش.

وعلى صعيد متصل، تجتمع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، ونشاطات الجيش الإسرائيلي والأحداث المرتبطة بالحرم القدسي، وقال مسؤولون أمنيون لموقع "والا" الإسرائيلي إن حركة حماس في هذه المرحلة بحالة ردع، تفرض الهدوء في غزة وتمنع الجهاد الإسلامي من الرد، على خلفية المطالبات بالانتقام على مقتل نشطاء الجهاد قبل أسبوعين من قبل قوات خاصة.