تقرير:وزير الامن الإسرائيلي يناقش الخميس امكانية فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية في عيد الفصح

وذكر التقرير أنه في أعقاب الاحداث في قبر يوسف بدأت تتصاعد التحذيرات لعمليات من نابلس وبلاطه

افاد موقع "والا" الاخباري أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يجري الخميس القادم تقييما للأوضاع الامنية سيتم خلاله تحديد مدة إغلاق شامل على الضفة الغربية استعدادا لعيد الفصح اليهودي، مسؤولون عسكريون قالوا للموقع اليوم إنه في أعقاب مطالبات بالانتقام لنشطاء حركة الجهاد الإسلامي سيتم فرض إغلاق عشية العيد.

السؤال الذي يبقى مطروحا بحسب التقرير إن كان سيتم فرض إغلاق كل فترة العيد التي تستمر أسبوعا والتي يقوم خلالها الإسرائيليون بالتجول في كل أنحاء البلاد، مع التركيز على عشرات الآف الذين يسافرون إلى الضفة الغربية. مسؤولون عسكريون قالوا إن السؤال الذي يواجه الجيش الإسرائيلي والشاباك هو رفع القيود التي فرضت على جنين بعد خروج مهاجمين من المنطقة "هل استنفذت القيود نفسها؟ أو أنها لا زالت فعالة بقدرتها على كبح جماح مسلحين ومهاجمين أفراد".

سؤال آخر مطروح وهو دخول المواطنين العرب من إسرائيل عن طريق معبر الجلمة الى جنين حيث أغلق من الجانبين منذ أكثر من أسبوع وتسبب بضرر اقتصادي للتجارة الفلسطينية في محافظة جن-ين.

في غضون ذلك، بالاضافة الى التوتر الذي طرأ حول جنين، بدأت التحذيرات لعمليات من مدينة نابلس ومخيم بلاطة تتصاعد على خلفية تخريب قبر يوسف في نابلس، والتحريض بشبكات التواصل الاجتماعي. مسؤولون أمنيون قالوا للموقع :"سنوقف كل من قام بتخريب قبر يوسف. هذا لن يمر بهدوء. الحديث يدور عن موقع مقدس وقد نقلت الرسالة الى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي فشلت بحمايته. بالنسبة لنا هذا حادث خطير جدا، بالاضافة الى تأثيراته على المستوى الامني، هناك تخوف من جريمة قومية من الجانب اليهودي انتقاما على تخريب القبر، أيضا نهتم بذلك".

وبدأ الجيش الإسرائيلي اليوم بحملة لإغلاق الثغرات في السياج الحدودي شمالي الضفة الغربية، وسيتم مضاعفة القوات الاسرائيلية على خط التماس بوحدتين قتاليتين، جنود هندسة ومعدات تقنية ثقيلة لإغلاق السياج، وسيقود العملية ضابط هندسة كبير ألى أن يتم بناء جدار فاصل.