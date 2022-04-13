الجيش المغربي قد تسلم أنظمة دفاعية عسكرية متقدمة من إسرائيل من أجل اعتراض الصواريخ والقذائف المدفعية

أفاد موقع هسبريس المغربي، أمس الثلاثاء، أن المغرب حصل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة من إسرائيل والتي طورتها مجموعة من الشركات العسكرية الإسرائيلية، من بينها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة “إلبيط” وشركة “رافائيل”، وذلك حسب بيانات أظهرتها وزارة الأمن الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الجيش المغربي قد تسلم أنظمة دفاعية عسكرية متقدمة من إسرائيل من أجل اعتراض الصواريخ والقذائف المدفعية، دون أن تحدد التقارير العسكرية طبيعة الأنظمة الدفاعية التي شكلت محور اتفاق ثنائي بين البلدين.

وفي نفس السياق، أشار المصدر عينه إلى أن "دول المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقعت اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل للحصول على تلك الأنظمة الأمنية، بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "صادرات وزارة الأمن الإسرائيلي إلى المنطقة العربية ستتعدى مليار دولار عام 2022".

ومن جانبه، رئيس قسم تصدير الأسلحة في وزارة الأمن الإسرائيلي، يائير كولاس، قال إن “المغرب وقع صفقة عسكرية مع إسرائيل لتمكينه من امتلاك صواريخ باراك-8، بقيمة مالية تصل إلى 560 مليون دولار”، معتبرا أن "هذه الصفقة تستثنى من الأنظمة الدفاعية المشتركة مع الإمارات والبحرين".

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد وافقت على تزويد المغرب بأنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، ورادار "جرين باين" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ.

ويذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قد وقع في منتصف نونبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة امنية مع نظيره عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، واتفق الجانبان على إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الأمني في مذكرة تفاهم تضع خططا لإنشاء لجنة مشتركة من أجل تعميق التعاون عبر مجموعة من المجالات، مثل تبادل المعلومات الاستخبارية والبحوث والتدريب العسكري المشترك.