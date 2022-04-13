إسرائيل: اعتقال مواطن عربي للاشتباه بنيته الانضمام لتنظيم داعش في سوريا

الشاب من سكان مدينة راهط جنوب إسرائيل يشتبه بمحاولته الوصول الى سوريا للانضمام لداعش

كشفت الشرطة اليوم أن جهاز الشاباك والشرطة الاسرائيلية اعتقلوا مواطنا عربيا (18 عاما) من مدينة راهط جنوب إسرائيل للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية مستوحاة من تنظيم داعش.

بشار الجلاوي ، اشتبه بأنه يستهلك بشكل مكثف مضامين مرتبطه بالمنظمة المتطرفة وأيد أفكار المنظمة وأهدافها.وبحسب الشرطة فإن المشتبه اعتقل الشهر الماضي بعد تواصله مع ناشط من داعش في سوريا طلب منه المساعدة للإنضمام إلى التنظيم والقتال في صفوفه بعد حصوله على سلاح.

التحقيقات اجريت معه بصورة مشتركة بين الشاباك والشرطة الاسرائيلية ، وتم تمرير كافة مواد التحقيقات التي تشمل شبهات لارتكاب مخالفات امنية ونقلت الى النيابة العامة في قسم الجنوب، وقدم ضده اليوم تصريح بشأن النية لتوجيه اتهام ضده، وسيتم عرض الجلاوي غدا أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ومن المتوقع ان تقدم النيابة ضده لائحة اتهام.

ويأتي اعتقال الجلاوي على خلفية موجة العمليات الحالية التي نفذت خلالها عمليتان في بلدات إسرائيلية نفذها مواطنون عرب داعمون للتنظيم المتطرف، ويشار الى أن واحدا من المهاجمين الذين نفذوا العملية في الخضيرة والتي قتل بها إسرائيليين، وهو من مدينة أم الفحم اتهم عام 2016 بمحاولة الانضمام الى داعش.

وقبل خمسة ايام من عملية الخضيرة قام معلم مدرسة من بلدة حورة بتنفيذ عملية طعن في مدينة بئر السبع، ادت الى مقتل اربعة إسرائيليين، ويشار الى أنه كان ادين قبل ست سنوات بمحاولة الوصول الى سوريا للانضمام لداعش.