حماس تهدد إسرائيل من "مغبة تنفيذ مخطط ذبح القرابين" في ساحات المسجد الأقصى

بيانت حركة حماس:"لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقف بكل قوة وبسالة لإحباطه والتصدي له""

حذرت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إسرائيل والتنظيمات الاستيطانية من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" في ساحات المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، "وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك" مشيرة إلى أن ذلك "يمثل تصعيدا خطيرا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ونحملهم مسؤولية تداعياته كافة".

وأضاف البيان أن "الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكل أماكن تواجده،«لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقف بكل قوة وبسالة لإحباطه والتصدي له" ودعت حماس الفلسطينيين إلى "شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والوقوف سدا منيعا كالبنيان المرصوص، ردعا للمتطرفين وكبحا لجماحهم، وانتصارا وحمايةً للقدس والأقصى"

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل، ومنع هذا الانتهاك الخطير لحُرمة الأقصى ومشاعر المسلمين قاطبة، والتداعي لتحمل المسؤولية التاريخية في حماية القدس والمسجد الأقصى"، كما دعت "الهيئات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كل الخطوات لمنع هذا الخطر، الذي يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المنطقة بكاملها"

جاءت تهديدات حماس إثر دعوات أطلقتها منظمة "جماعات الهيكل" في الأيام المنصرمة، دعت فيها المستوطنين لتقديم القرابين في باحات الحرم القدسي، في المقابل، قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "منظمات فلسطينية هي من تروج لهذا المخطط بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية" وتابع: "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في القدس أو في أي مكان آخر"