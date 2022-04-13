السعودية والكويت تدعوان إيران إلى التفاوض حول حقل غاز مشترك

أثار اتفاق البلدين الخليجيين، الشهر الفائت، على تطويره اعتراض الجمهورية الإسلامية بدعوى أن الخطوة غير قانونية

دعت السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، إيران إلى التفاوض حول حقل غاز مشترك بين الدول الثلاث، بعد أن أثار اتفاق البلدين الخليجيين، الشهر الفائت، على تطويره اعتراض الجمهورية الإسلامية بدعوى أن الخطوة غير قانونية.

وكان وزيرا نفط السعودية والكويت اتفقا في آذار/مارس الماضي على "العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة" بين البلدين وسط استثناء إيران.

وقالت وزارة خارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة ودولة الكويت "تؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 آذار/مارس 2022".

وذكرت الخارجية السعودية أن السعودية والكويت يجددان "كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد مفاوضات تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة". وأوضحت أن البلدين دعوا طهران من قبل إلى "التفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ (إيران) تلك الدعوات".

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده ردا على اجتماع الدولتين إن "حقل "آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت". وأضاف أنّ "أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث". كما شدد على أن بلاده "تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك آرش/الدرة".

واللافت أن السعودية والكويت تستحثان موضوع الاستثمار في حقل الغاز المشترك على خلفية الحرب الأوكرانية وما يترتب عليها من تداعيات في سوق الطاقة والنفط. وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية الى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.