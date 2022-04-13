وزير الخارجية التركي: "أنقرة تسعى إلى إقامة علاقة دائمة مع إسرائيل"

تركيا وإسرائيل لهما مصالح مشتركة وأنقرة مستعدة لتطوير التعاون الثنائي والحوار الإقليمي من خلال أجندة إيجابية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن "أنقرة تسعى إلى إقامة علاقة دائمة مع إسرائيل، والبلدين لديهما مصالح مشتركة وأن تركيا مستعدة لتطوير التعاون الثنائي والحوار الإقليمي من خلال أجندة إيجابية" مشيرا إلى أن "دفء العلاقات بين البلدين يعتمد على سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين".

وأكد مولود تشاويش أوغلو على أنه "منذ عام 1949، شهدت علاقتنا تقلبات، أستطيع أن أقول لكم إن ذلك كان بسبب انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، وليس بسبب مشاكل في علاقاتنا الثنائية" وتابع "نتوقع من الجانب الإسرائيلي احترام القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية من أجل علاقة دائمة".

ولفت أوغلو إل أن بلاده تريد " تطوير إمكانات التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي" وأضاف"هناك زخم جديد في علاقاتنا في الوقت الراهن".

وقال وزير الخارجية، الذي استحضر زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في آذار / مارس المنصرم، والمكالمة الهاتفية في تشرين الثاني / نوفمبر بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورجب أردوغان.

أعرب الدبلوماسي التركي الكبير عن حنينه للسياح الإسرائيليين الذين التقى بهم في مسقط رأسه في ألانيا، وقال إنه يأمل "أن نرحب هذا العام بمزيد من السياح الإسرائيليين إلى تركيا".

جاءت تصريحات مولود جاويش أوغلو، في حديق له مع الصحفيين الإسرائيليين المتواجدين في أنقرة، في وزارة الخارجية التركية،

جدير بالذكر أن الصحفيون موجودون في تركيا في رحلة مدتها ثلاثة أيام ممولة بالكامل من قبل مديرية الاتصالات، وهي جزء من مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان.