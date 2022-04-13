الفصائل الفلسطينية في غزة تدعو إلى الخروج الجمعة في "مسيرة للدفاع عن الأقصى"

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها ستبقى إلى جانب غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات

دعت الفصائل الفلسطينية في غزة على إثر اجتماعها الأربعاء، إلى الخروج الجمعة، في مسيرة للدفاع عن الأقصى، بحسب تعبيرها.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها ستبقى إلى جانب غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم لحماية شعبنا ومقدساتنا، على ما أفاد موقع معًا.

وأنهت الفصائل الفلسطينية كافة اجتماعاً طارئاً مساء اليوم في مكتب قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار لمناقشة آخر التطورات الأمنية لا سيما مداهمة الجيش الإسرائيلي لعدد من البلدات والمدن في الضفة الغربية وقيامه بحملة اعتقالات تخطت العشرات وتخللتها مواجهات.

أعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم أن قواته نفذت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والتي جرت في جنين، طولكم ، قلقيلية ونابلس، بالإضافة إلى المدن الكبيرة نفذت الحملة في عدد من القرى وهي :عوريف، قباطية، بيتا، اللبن الشرقية، سنجل وجبع، واعتقل خلالها 15 فلسطينيا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن مقتل محمد حسن عساف (34 عاما) من قرية كفر لاقف في قلقيلية وأصابة 17 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قرب قبر يوسف في نابلس.

ووجهت قيادة هذه الفصائل نداء للشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج بتحركات شعبية للاحتجاج ضد السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك التظاهر أمام سفارات إسرائيل وحليفاتها.