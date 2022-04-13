استطلاع: 63 في المئة من اليهود الأمريكيين يوافقون على سياسات جو بايدن

بلغ معدل رفض سياسات بايدن 37 في المئة هذا العام، ما يشكل ارتفاعا من 20 في المئة ف يوليو الماضي.

أفادت وكالة التلغراف اليهودية (Jewsh Telegraphic Agency) اليوم الأربعاء أن 63 في المئة من اليهود الأمريكيين يوافقون على سياسات جو بايدن، بانخفاض عن العام المنصرم، في ما أظهر استطلاع للرأي نشره معهد الناخبين اليهود، (مجموعة يقودها ديمقراطيون يهود بارزون)، أن نسبة تأييد بايدن قد انخفضت من 80 في المئة في استطلاع أجرته نفس المنظمة في يوليو/ تموز المنصرم.

وبلغ معدل رفضه 37 في المئة هذا العام، ما يشكل ارتفاعا من 20 في المئة ف يوليو الماضي.

وقال رئيس وكالة التلغراف اليهودية، مارتن فروست، وهو ديمقراطي سابق عضو الكونغرس من ولاية تكساس، "انخفضت معدلات قبول بايدن بشكل عام خلال العام المنصرم، بسبب الخروج الفاشل من أفغانستان، ووباء كورونا المستمر والتضخم الذي فشلت حكومته في السيطرة عليه".

وتتأرجح نسبة تأييده عادة حول 42 في المئة، وهي أدنى نسبة في فترة رئاسته، ومن جهة أخرى وبحسب الاستطلاع يبلي جو بايدن بلاء حسنا بين اليهود في تعامله مع حرب روسيا ضد أوكرانيا، حيث حصل على 72 في المئة من الآراء المؤيدة.

واستطلع معهد الناخبين اليهود 800 ناخب يهودي مسجل برسالة نصية من 28 مارس/آذار المنصرم إلى 3 أبريل/نيسان الجاري بهامش خطأ 3.5 نقطة مئوية.