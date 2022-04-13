تقرير: الجيش الإسرائيلي يحبط عملية عدائية تم التخطيط لتنفيذها في القدس عشية عيد الفصح واعتقال 6

قادت معلومات استخباراتية الجيش الإسرائيلي ليلة الأربعاء، إلى منع عملية عدائية خطط لتنفيذها عشية عيد الفصح اليهودي. وفي أعقاب التحريات وصلت فرقة من الجيش الإسرائيلي إلى قرية سلواد قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، وداهمت منزلا فيه خلية خططت للهجوم وفق المعلومات.، وفق ما جاء في موقع "كان" التابع لهيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت تقارير فلسطينية أنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين فيما هرب السادس. وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية بعض السكان الفلسطينيين يرشقون أفراد الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وفي غضون ذلك، ينظر الجيش في إمكانية فرض إغلاق في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية عيد الفصح اليهودي، على ما جاء في نشرة الأخبار المسائية. وسيحضر المناقشة غدًا الخميس، كبار المسؤولين الأمنيين على رأسهم وزير الأمن بيني غانتس، ومنسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية، وممثلو جهاز الأمن العام والشرطة.

ويعني الإغلاق على أرض الواقع منع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بمن فيهم العمال والتجار ورجال الأعمال. ولن يُسمح بالدخول إلا بمنح تصريح استثنائي لأسباب إنسانية.

ويرجح مطلعون على أن يتم فرض الإغلاق على امتداد عطلة العيد الذي سيحل يوم الجمعة، بعد غد. ومن المتوقع أن تستمر الاستعدادات الأمنية المتزايدة في يهودا والسامرة خلال أيام العيد، وتم نشر مئات المقاتلين عند خط التماس بالقرب من التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية وعلى مفترقات الطرق الرئيسية.