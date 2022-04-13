الضفة الغربية:مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي عند محاولته القاء زجاجة حارقة باتجاه الجيش

أفاد الجيش الاسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مشتبه به "عند محاولته القاء زجاجة حارقة باتجاه قوة عسكرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن "مقتل فتى فلسطيني( قصي حمامرة 16 عاما) برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية"،ومن جهته أفاد الجيش الاسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مشتبه به "عند محاولته القاء زجاجة حارقة باتجاه قوة عسكرية اسرائيلية".

وقال رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين لوكالة فرانس برس إن القتيل يدعى قصي حمامرة "لا نعلم كيف استشهد قصي سوى ما وصلنا من خلال الارتباط انه كان يرمي زجاجة حارقة على الجيش الإسرائيلي".

وبمقتل الفتى ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي منذ 22 من اذار/ مارس المنصرم الى 17 قتيلا من بينهم منفذو العمليات العدائية، في حين قتل 14 اسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون.

وفي السياق اعتقل الجيش الاسرائيلي، مساء الاربعاء، عدة مطلوبين في منطقة رام الله كما شهدت عملية الاعتقال اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي، اعنفها في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله.

وقال الجيش الاسرائيلي انه نفذ عملية اعتقال في قرى سلواد وكوبر، تم خلالها اعتقال خلية كانت تعد لتنفيذ هجمات داخل اسرائيل.