الرئيس الإسرائيلي خلال مأدبة رمضان السنوية: "فلنوقف الاستفزازات"

"إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وقد أوضحت ذلك أيضًا في لقاءاتي السياسية في عمان"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، مساء الأربعاء:"دعونا نوقف الاستفزازات. أنا واثق من أن الشرطة الإسرائيلية لن تبدي تسامحا ولن تهاب بوجه أي محاولة لانتهاك النظام العام والتصرف بشكل مخالف للقانون وللعرف السائد في الحرم القدسي وفي سائر الأماكن المقدسة لنا في المدينة ".

جاء ذلك خلال إقامته مأدبة إفطار على شرف الصائمين في رمضان، متحدثا عن التوتر المتزايد بين العرب واليهود حول الحرم القدسي، في ظل العمليات العدائية الأخيرة، قائلا:"إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وقد أوضحت ذلك أيضًا في لقاءاتي السياسية في عمان ومع قادة آخرين"

وقال في كلمته: "في الأيام الأخيرة، تم تداول منشورات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرم القدسي والأماكن المقدسة. أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأوضح: هذه أكاذيب. إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وقد أوضحت ذلك أيضًا في لقاءاتي السياسية في عمان ومع قادة آخرين.

وأشار الرئيس إلى أن المنشورات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي العربية في المدة الأخيرة كانت الغاية منها إثارة المشاعر وتضليل الجمهور عمدا "

وختم الرئيس أقواله بالنداء "فلنأخذ على أنفسنا عهدًا هذه الليلة بأن نحرص نحن القادة، والجمهور الذي يعتبرنا قدوة له بأننا لا نفوت فرصة الحوار".