الجيش الاسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الشاباك الاسرئيلي يعلن عن اعتقال مطلوب كان شارك في هجوم إطلاق نار قبل 7 سنوات وفر من سجن السلطة

بعد الاشتباكات والمواجهات في الضفة الغربية أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن قوات الجيش تنشط حاليا في عملية اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية.

ويشار الى أن من بين المعتقلين أمس هو معاذ حامد أحد هجوم إطلاق نار في حزيران /يونيو 2015 جنوب نابلس والذي قتل فيه الاسرائيلي ملاخي روزنفلد، وأبلغ جهاز الشاباك عائلة زوزنفلد ليلة أمس عن الاعتقال، ومعاذ ناشط في حركة حماس، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الهجوم، ويوم أمس وصلت الشاباك معلومات تفيد بأن معاذ فر من سجنه لدى السلطة الفلسطينية وإنه يخطط لتنفيذ هجوم بصورة فورية.

وعلى متصل أعلن في رام الله وبيت لحم صباح اليوم عن إضراب عام في كل المؤسسات احتجاجا على مقتل ثلاثة فلسطينيين أمس في المواجهات وطالبوا من الجمهور الفلسطيني "تكثيف المواجهات مع إسرائيل" وشهدت الليلة الماضية اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي وفلسطيني، وإعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه تم خلال الليلة وصباح اليوم اعتقال مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية.