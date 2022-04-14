الضفة الغربية: مقتل مسلحين فلسطينيين في اشتباكات خلال عملية اعتقال قرب جنين

الجيش الإسرائيلي يقول ان المسلحين اطلقوا النار على الجيش خلال تنفيذ عناصره عملية اعتقال

قتل مسلحان فلسطينيان صباح اليوم خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من قرية كفر دان قرب جنين، وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم صباح يوم أمس إلى خمسة، ويأتي هذا على خلفية التوتر الأمني والمخاوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من تنفيذ هجمات إضافية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن اثنين من القتلى قرب جنين هو شأس كممجي عضو في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وشقيق أيهم كممجي ، أحد السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع في كانون ثاني/سبتمبر الماضي، والثاني هو مصطفي أبو الرب.

وقال البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي "إن قوة من جولاني وصلت الى القرية لاعتقال مطلوبين، وميزت مسلحين يطلقون النار خلال أعمال شغب ورد عليهم الجيش بإطلاق النار، لم تكن إصابات بين الجنود. عناصر الجيش خرجوا بالنهاية من القرية بدون المطلوبين الذين بحثوا عنهم، ومع القاء عبوات ناسفة تجاه قوات الجيش".

ويشار الى أنه قتل يوم أمس ثلاثة فلسطينيين في حوادث متفرقة من الضفة الغربية، حيث قتل فلسطيني خلال مواجهات في قرية حوسان قرب بيت لحم ، وآخر في اشتباكات أخرى في سلواد قرب رام الله، وثالث صباح أمس في نابلس.

وأعلن صباح اليوم في رام الله وبيت لحم عن اضراب شامل، ودعوا الجمهور الى "تكثيف المواجهات مع إسرائيل".وخلال الليلة وقعت اشتباكات متعددة بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، وإعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت الليلة وصباح اليوم مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية.