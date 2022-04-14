الشرطة الإسرائيلية تعتقل أربعة وصفتهم "بالمتطرفين" يشتبه بمحاولتهم تقديم قرابين بالحرم القدسي

اعتقال الأربعة يأتي على خلفية انتشار منشور يدعو الى تقديم جائرة لكل من يقدم قربانا لعيد الفصح في الحرم

اوقفت الشرطة الإسرائيلية اليوم أربعة إسرائيليين للتحقيق معهم، للاشتباه أنهم كانون ينوون "انتهاك النظام" في الحرم القدسي، وذكر موقع N12 انه في الأسبوع الأخير "تزايدت المنشورات في أوساط متطرفين طالبوا اليهود الذهاب الى الحرم وتقديم قرابين لعيد الفصح" واعتقلت الشرطة 4 مشتبهين يهود من سكان الضفة الغربية والقدس في سنوات العشرين من أعمارهم.

وعثر في منزل أحد المشتبهين على جدي، ما يلمح الى أن الأربعة كانوا ينوون تنفيذ نواياهم. إعلان مثير للجدل نشر في مواقع التواصل ، الى جانب عرضها تقديم قرابين في الحرم تعرض للمشاركين "تعويضات مالية" في حال تم اعتقالهم. اقل تعويض هو 400 شاقل في حال نفذ الاعتقال عند مدخل الحرم، وفي حال نفذ الاعتقال ومع الشخص جدي او حمل يتضاعف الى 800، والجائزة الكبرى هي 1000 شاقل في حال نجاح الشخص بتقديم القربان.

وعقبت الشرطة بحسب النشر في معاريف على اعتقال الأربعة والذين وصفتهم "بالمتطرفين" وقالت :"شرطة إسرائيل تعمل في القدس وفي باقي المناطق، مع كافة الأجهزة الامنية، في كل ساعات اليوم، على الجانب المكشوف والمخفي، ضد كل شخص يحاول انتهاك النظام والعمل بصورة مخالفة للقوانين وللممارسات المتبعة في الحرم وباقي الأماكن المقدسة في المدينة. حوادث ومنشورات تثير شكوك لارتكاب مخالفات جنائية سيتم التحقيق فيها ومعالجتها بالصورة المناسبة، بالإضافة لذلك، سيتم التعامل مع المخالفين للقانون والمخالفين من أي نوع بالصورة المناسبة، بما في ذلك اجراء اعتقالات وابعادهم عن المنطقة ان اقتضت الضرورة".

وأضافت الشرطة :"نطالب الجمهور عدم إعطاء منصة، اهتمام أو تعبير للهوامش المتطرفين الذين يحاولون او يطالبون بانتهاك النظام والقانون. سيتم الحفاظ على الوضع القائم والنظام في الحرم وباقي الاماكن المقدسة في مدينة القدس ، ولن نسمح للمتطرفين والمجرمين من أي نوع كان بمخالفته".