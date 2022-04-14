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وزير الخارجية الإسرائيلي: "سموتريش يعتقد أنه مختار الله ويتعاون مع ايمن عودة"

i24news

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وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد
Oliver Fitoussi/Flash90وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم عضو الكنيست من المعارضة بتسلئيليل سموتريش والنائب ايمن عودة

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم عضو الكنيست من المعارضة بتسلئيل سموتريش وقال :"هذه الحكومة هي الجواب الوحيد للتحالف بين سموتريش وأيمن عودة-شخصان يعملان معا بالكنيست بتعاون وثيق للتسبب بزعزعة الحكومة والدولة".  

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وأضاف لابيد في هجومه ضد سموتريش وقال :"سموتريش يعتقد أنه مختار الله، هو يقرر أي يهودي يحق له الدخول الى الكنيس في السبت والأعياد، وأيمن الذي يهاجم عناصر شرطة عرب فقط لأنهم قرروا أن يصبحوا جزءا من الكفاح ضد العنف والإرهاب". وجاء الهجوم على سموتريش على خلفية تصريحات مثيرة هاجم بها أعضاء الحكومة من اليمين ودعا الى عدم السماح لهم للدخول الى الكنيس بسبب انتماءاتهم السياسية. 

وتطرق لابيد أيضا الى الأزمة السياسية التي طرأت بعد استقالة النائبة عيديت سيلمان من الائتلاف وقال :"ليس سهلا، لكن الأزمة تحت السيطرة، ان نعمل بصورة صحيحة، هذه الحكومة ستبقى حتى عيد الفصح القادم". 

وتوجه أيضا وزير الخارجية الى الفلسطينيين على ضوء موجة العمليات الأخيرة والتسهيلات لدخول الحرم القدس وقال :"في كل مكان يخرج منه إرهاب ، سيخطف ويخطف ضربة قاسية. من يحافظ على الهدوء، سياستنا هي بأننا سنسمح له بالخروج للعمل، واعالة عائلته، والاحتفال برمضان بدون إزعاج". 

وحين سئل عن كيفية تمرير ميزانية الدولة على ضوء الوضع القائم بعد انسحاب سيلمان قال :"نحن نفحص حاليا من ناحية قانونية ان كان من الممكن تمرير ميزانية سنوية بدون الحاجة الى 61 نائب، كل ما حدث هو أن المعارضة ارتفعت من 53 الى 54" وحين سئل ان كان يعتقد أنه سيصبح رئيس حكومة أجاب بأنه "يعتقد ذلك، الواقع نحن ننتجه، سنعمل على ذلك". 