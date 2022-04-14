اسرائيل:اعتقال فلسطيني ينتمي لداعش لقتله زوجين يهوديين في القدس قبل 3 سنوات

عدم نجاح الشرطة بالقاء القبض عليه لأنه كان يتواجد في الاعتقال الإداري خلال عملية التحقيق

كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم لغز مقتل زوجين إسرائيليين قبل ثلاث سنوات في مدينة القدس، واتضح أن القاتل هو وسيم اسعيد ، فلسطيني (34 عاما) من مدينة الخليل، واتضح من التحقيقات أن الخلفية لتنفيذه الجريمة بسبب ولاءه لتنظيم داعش المتطرف، والذي أقسم له يمين الولاء في الماضي، وقدمت النيابة اليوم بحقة تصريح ادعاء حول نيتها تقديم لائحة اتهام ضد خلال الأيام القادمة.

الزوجين يهودا (71 عاما) وتمار (68 عاما) قتلا بعد طعنهما في شقتهما بمدينة القدس، وطيلة هذه الفترة اعتقل عدد من المشتبهين ، لكن تم اطلاق سراحهم بعد أن اتضح عدم تورطهم.

واعتقل اسعيد من عام 2015 حتى عام 2018 بسبب نشاطات في خلية لتنظيم الدولة الإسلامية خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وقام بقتل الزوجين بعد إطلاق سراحه، وتمكن من الهرب- وبعد أيام من ذلك اعتقل مجددا من قبل قوات الامن في إسرائيل، وحوكم بسبب التحريض والعضوية في تنظيم معاد، بدون أي علاقة مع جريمة القتل، وبعد انتهاء فترة اعتقاله نقل الى اعتقال اداري طويل استغرق عامين ونصف الى أن تم إطلاق سراحه مؤخرا.

محققو الشرطة والشاباك الذين حققوا بجريمة قتل الزوجين كدوري افترضوا ان المشتبه الذي يبحثون عنه يتجول حرا، ولم يخطر ببالهم أنه موجود في السجن-سجن اداري.

وقبل شهر، فترة قصيرة بعد إطلاق سراحه، تم اعتقال المشتبه به مع ثلاثة آخرين للاشتباه بمحاولتهم قتل ايفان ترنوبسكي ، مواطن من مولدوفا في القدس، قوات الشرطة بدأت بجمع الادلة، ومن خلال التحقيقات تبين وجود تشابه بين موقع جريمة قتل الزوجين وترنوبسكي.

وخلال مداهمة أولى لغرفته في منزل والديه في الخليل، صادر محققو الجيش الاسرائيلي معدات، لكن عادوا مرة أخرى وبتوجيه من والدته وجدوا حقيبة وبها كتب دينية وحذاء ارتداه خلال تواجده في موقع الجريمة، وهو لم يرتديه مجددا لكنه واصل الاحتفاظ به.

نقل اسعيد الى تحقيقات الشاباك لكونه ينتمي لداعش ، واتضح من خلال التحقيقات معه انه في كانون ثاني/يناير 2019 قام اسعيد بقتل الزوجين كادوري، وتواجد هناك لأنه فشل قبل ذلك بعملية طعن لفتاة 15 عاما أصيب بصورة طفيفة، وبعد 24 ساعة من ذلك عاد الى الحي لقتل يهود، ووصل الى هناك بساعات ما بعد الظهر وبدأ التجول في الشوارع، وخلال ذلك رأى يهودا وهو يخرج أكياس من سيارته ويتجه الى بيته، قام بمراقبته وملاحقته ونجج بالدخول الى منزله من دون ان يشعر.

وتجول في البيت، وشاهد زوجته تمار بأحد الغرف وقام بقتلها ، وبعد ذلك اختبأ بأحد الغرف للترصد ليهودا قبل أن يميز جثة زوجته وبعدها قام بقتله بوحشية، يهودا حاول مقاومته لكنه لم ينجج، اسعيد الذي لبس كفوفا خلال ارتكاب الجريمة مكث في شقتهم حتى الصباح ونام على الارض، وخرج من الشقة وقام باغلاق الباب ورمى المفاتيح، وتوجه الى شقته. واعترف اسعيد بالتحقيقات بقتل الزوجين وطعن الشابة باليوم السابق.