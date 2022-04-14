وزير خارجية إسرائيل: الأزمة السياسية في البلاد "تحت السيطرة"

لابيد:"إذا عملنا بشكل صحيح، فستكون هذه الحكومة هنا في عيد الفصح التالي والآخر الذي يليه، لن يكون الأمر سهلا"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن "الأزمة السياسية الحالية التي ابتليت بها البلاد تحت السيطرة"وأضاف "إذا عملنا بشكل صحيح، فستكون هذه الحكومة هنا في عيد الفصح التالي والآخر الذي يليه، لن يكون الأمر سهلا ، لكنه سيحدث، إنها حكومة ممتازة، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من استمرارها".

جاءت تصريحات لابيد في اجتماع لحزبه الوسطي "يش عتيد"قائلا "الأزمة السياسية الحالية ليست سهلة ، لكنها تدار" وتابع "أعظم شيء فعلته هذه الحكومة هو إعادة الفكرة العظيمة للصالح العام، الوحدة الإسرائيلية هي جعل اليمين واليسار والوسط يعملون معا من أجل مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية بعد أن انشقت عيديت سيلمان من حزب "يمينا" اليميني، ما يعني أن الائتلاف الحكومي الحالي لم يعد يملك الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي.

وفي السياق قال عضو الكنيست من حزب أزرق أبيض مايكل بيتون، لإذاعة "الجيش" اليوم الخميس إن "خسارة الائتلاف للأغلبية ستجعل العمل التشريعي صعبا، لكنه ليس مستحيلا" وعتبرها " أزمة، لكنها ليست أزمة كاملة".