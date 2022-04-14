السعودية: مسرحيى هزلية تقلد جو بايدن وكمالا هاريس تظهر "الرغبة في تحديث البلاد"

الممثل يلعب دور بايدن في سلسلة من الأخطاء الفادحة خلال خطابه - بما في ذلك الخلط بين روسيا وأفريقيا والنوم

انتشرت مسرحية هزلية تم بثها على شبكة MBC التلفزيونية الممولة من السعودية على نطاق واسع تسخر من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن من خلال تمثيل زلات الزعيم المختلفة في مقطع كوميدي.

ويُظهر المقطع ممثلين يرتديان زي نائب الرئيس كامالا هاريس والقائد العام للقوات المسلحة، ويقود هاريس بايدن المتلعثم من خلال خطاب رئاسي. وتظهر لقطات من المسرحيى ارتكاب الممثل الذي يلعب دور بايدن سلسلة من الأخطاء الفادحة خلال خطابه - بما في ذلك الخلط بين روسيا وأفريقيا والنوم وسط ملاحظاته.

وقال كبير مراسلي الشؤون الدولية في i24NEWS أوين الترمان، أن "الفيديو لا يهدف إلى الإضرار بالعلاقات أو نقل رسالة سياسية أعمق إلى واشنطن، بل يظهر أن المناخ الثقافي في المملكة أصبح أكثر ليبرالية" مشيرا إلى أنه "ربما يقول شيئا ما عن ثقافة البلد والاتجاه الذي يريد من هم في القمة أن يأخذوها".

وأوضح أوين الترمان أن المسرحيى الساخرة ليس على الأرجح انتقادات لاذعة تجاه الرئيس الأمريكي، ولكنه علامة على تغير الأوقات في صناعة الترفيه في السعودية وسط إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأكثر ليبرالية"

وقال أوين الترمان: "نحن نعلم إلى أي مدى يريد (ولي العهد) ... أن يرى هذا البلد يتم تحديثه ويلبي احتياجات جيله الأصغر".وأضاف أن "شيئًا مثيرًا بعض الشيء مثل هذ ، أعتقد ... يتناسب مع هذا النوع من الرؤية."