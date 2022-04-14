"إيران على وشك دخول النادي النووي وصناعة أول قنبلة ذرية عن طريق يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة"،

افادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة لصنع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بآلات نقلت مؤخرا إلى هناك من منشأة كرج المعطلة في منشأة نطنز.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري للدول الأعضاء "في 12 أبريل/نيسان الجاري، انتهينا من تركيب كاميرات مراقبة في ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي بنطنز"، مضيفة أنها أزالت أختاما من على الماكينات التي نقلت إلى المنشأة من كرج.

وأشارت الوكالة إلى أنه : "أبلغتنا إيران أمس الأربعاء، بأنها سوف تستخدم هذه الآلات وقررت بدء تشغيلها في نفس اليوم"، دون أن تذكر ما إذا كانت قد تحققت من بدء تشغيل الآلات.ووفقًا لـ"رويترز"، لم تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكان وجود الورشة الجديدة بنطنز، كما لم تذكر ما إذا كانت قد تحققت من بدء تشغيل الماكينات.

وفي السياق كشف دبلوماسي إسرائيلي أن "إيران على وشك دخول النادي النووي وصناعة أول قنبلة ذرية عن طريق يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة"،

وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي بحسب ما نقلته عنه صحيفة "جيروزالم بوست" على أن "النظام الإيراني يقترب من امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج قنبلة واحدة، وهذا الأمر خط أحمر كانت الأطراف الغربية قد وضعته خلال المحادثات" وسط استمرار توقف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.