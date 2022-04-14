لأول مرة: وفد رسمي من الإمارات ينضم إلى موكب الحياة إحياءً لذكرى ضحايا المحرقة على أرض بولندا

المنصوري: "من أجل مستقبل البشرية، يجب علينا أن نتعلم من دروس الماضي وأن ندرك مخاطر الكراهية والأفكار المسبقة"

يشارك ممثل رسمي عن الإمارات هذا العام في الحفل الرئيسي السنوي في موكب الحياة في إطار إحياء ذكرى ضحايا المحرقة برئاسة مؤسس أول متحف في العالم العربي لإحياء ذكرى الهولوكوست/المحرقة أحمد عبيد المنصوري، إلى جانب رجل الأعمال والمحسن إيتان نايشلوس، المؤسس والسفير الجديد لمنظمة " مسيرة الحياة" في دول الخليج.

سيقام الحدث السنوي "مسيرة الحياة"، في يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست/المحرقة، هذا العام في ظل الحرب في أوكرانيا. وسيشارك في المسيرة هذا العام ممثلون عن 25 دولة، بقيادة ثمانية من الناجين من المحرقة الذين سيحضرون للمسيرة. ويقول بعضهم إنها على الأغلب، ستكون آخر مرة يمكنهم فيها المسير لمسافة 3.2 كيلومترات: من معسكر أوشفيتز حتى بيركيناو، وكلاهما معسكران نازيان شكلا مسرحاً لفظائع النازية.

وسيختتم العرض بالاحتفال التقليدي الذي سيقام على أنقاض محرقة أوشفيتز بيركيناو، بقيادة الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يسرائيل مئير لاو، ورئيس بلدية القدس موشيه ليون، والمغني هارئيل سكعات. وسيتم إضاءة المشاعل التذكارية تخليدا لذكرى ستة ملايين يهودي من النساء والأطفال والرجال الذين لقوا حتفهم.

وقال أحمد عبيد المنصوري قبيل انطلاق المسيرة: "من أجل مستقبل البشرية، يجب علينا أن نتعلم من دروس الماضي وأن ندرك مخاطر الكراهية والأفكار المسبقة التي تهدد كافة أنحاء العالم. الواقع الجديد في الشرق الأوسط" الذي ساهم في إقامة علاقات صداقة دافئة بين اليهود والمسلمين يعرض فرصة تاريخية لكافة أبناء إبراهيم بالوقوف جنباً إلى جنب تخليداً لذكرى ضحايا الهولوكوست، وكعلامة على التعاون والشراكة من أجل المستقبل في المنطقة وحول العالم ".

من جانبه قال إيتان نايشلوس: "إن فرصة ترسيخ وجود" مسيرة الحياة "في الإمارات والخليج ليست امتيازًا فحسب، بل هي فرصة حقيقية لإخبار أكبر عدد ممكن من الناس في المنطقة عن أهوال الهولوكوست حتى يعمل الجميع من أجل الترويج لرسالة مصالحة وسلام من أجل المستقبل".