الرئيس الإيراني: طهران "تراقب عن كثب تحركات إسرائيل ولن تسمح لها بتعريض أمن المنطقة للخطر بما في ذلك العراق"

"تتوقع إيران بشدة من الدول الجارة عموما والعراق خصوصا ألا تسمح بما من شأنه أن يزعزع أمن الجمهورية الإسلامية"

دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، السلطات العراقية إلى عدم السماح باستغلال أراضيها لزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية، واتهم إقليم كردستان بـ "الإهمال"، مؤكدا أن "إيران تراقب عن كثب تحركات إسرائيل وهي لن تسمح لها بتعريض أمن المنطقة للخطر، بواسطة أي بلد كان، بما في ذلك العراق".

ووفق بيان صادر عن الرئاسة، قال ابراهيم رئيسي"تتوقع إيران بشدة من الدول الجارة عموما والعراق خصوصا ألا تسمح بما من شأنه أن يزعزع أمن الجمهورية الإسلامية".

وأدلى الرئيس الإيراني بهذه التصريحات خلال لقاء في طهران مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ورد الأخير بالقول إن بلده لن يشكّل قاعدة لشنّ أعمال تستهدف أمن إيران، وفق ما جاء في البيان.

وقال حسين "نحن مستعدّون لتعاون واسع، بما في ذلك في مجال الأمن، للحيلولة دون أيّ تهديد لمصالح الجمهورية الإيرانية الإسلامية".واضاف "العراق ليس دولة جارة فحسب بل هو أيضا حليف وصديق للجمهورية الإيرانية الإسلامية".

وفي آذار/مارس، أطلقت إيران عدّة صواريخ استهدفت إربيل، عاصمة إقليم كردستان، متسبّبة بإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة.وأكد الحرس الثوري تنفيذ تلك الهجمات الصاروخية بحجّة استهداف "مركز استراتيجي" مستخدم من إسرائيل.

وومن جهتها نددت وزارة الخارجية العراقية بدورها بتلك الهجمات الصاروخية واستدعت السفير الإيراني للاحتجاج عليها، واعتبر محافظ إربيل أوميد خوشناو أن "لا أساس" للمعلومات بشأن مواقع إسرائيلية في إربيل وفي محيطها، مؤكّدا عدم وجود مواقع إسرائيلية في المنطقة.