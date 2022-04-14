نائبة الرئيس الأمريكي تهنئ الرئيس الإسرائيلي بعيد الفصح وتدين موجة العمليات العدائية

أدانت هاريس باسمها وبالنيابة عن الرئيس جو بايدن الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي ضربت إسرائيل

بادرت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس إلى إجراء حديث هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الخميس، هنأته بحلول عيد الفصح اليهودي الذي يحتفل به اليهود في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم ابتداء من غد الجمعة الذي يعتبر عشية العيد.

وأشارت هاريس إلى أنها تدين باسمها وبالنيابة عن الرئيس جو بايدن الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي ضربت إسرائيل، وطلبت إرسال تعازيها إلى أسر الضحايا، بحسب النشر في واينت.