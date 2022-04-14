اعتقال مواطن عربي من إسرائيل في دبي بعد إهانة شرطي

تنوي السلطات تقديم لائحة اتهام ضده ومن المتوقع أن يقضي عقوبة بالسجن وسيتم طرده في نهاية الأمر، من الدولة.

اعتقلت السلطات الأمنية في دبي منذ أسبوعين، مواطنًا إسرائيليًا للاشتباه بتورطه، في إهانة ضابط شرطة و "الإضرار بالقرآن" وتنوي السلطات هناك محاكمته، على ما جاء اليوم في واينت.

بدأت القضية عندما ادعى الرجل الذي دفع مقابل حزمة سياحية أنه وقع ضحية احتيال وذهب إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى. ووصلت الشرطة هناك إلى الوكيل السياحي الذي زعم الإسرائيلي أنه خدعه، ووعده بإعادة الأموال إليه في اليوم التالي، في مركز الشرطة.

لكن الوكيل لم يصل إلى مركز الشرطة، وغضب المواطن الإسرائيلي على أحد رجال الشرطة المحليين وبدأ بالصراخ عليه. وبحسب الشرطة هناك، صاح الإسرائيلي أن دبي "مكان سيء" وأن دولة إسرائيل أفضل بكثير. كما تدعي شرطة دبي أن الرجل الإسرائيلي انتهك شرف القرآن عندما زعم أنه قال إن الإسلام "شيء سيء" - على الرغم من أن الإسرائيلي هو نفسه مسلم. وتنوي السلطات تقديم لائحة اتهام ضده ومن المتوقع أن يقضي عقوبة بالسجن وسيتم طرده في نهاية الأمر، من الدولة.

وفي الوقت نفسه وجه مسؤولون إسرائيليون رسالة إلى المواطنين الإسرائيليين الذين اختاروا قضاء عطلة العيد في دبي باحترام القوانين والنظام في تلك الدولة وعدم الاستخفاف بأهمية الانضباط أو الوقوع ضحية الوهم أن السلطات الإسرائيلية لن تجد مشقة في تخليصه من هذه الأزمة أو تلك.